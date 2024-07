Softball | prima sconfitta dell’Italia ai Mondiali 2024 La corazzata USA domina 7-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Arriva laper l’Italia in quel di Castions di Strada, località del Friuli che ospita questa settimana i Campionatidi. Le giocatrici di Federico Pizzolini si sono dovute infatti arrendere al cospetto del team più forte tra tutti, gli Stati Uniti, cedendo il passo con il risultato di 7-0. Un match cominciato subito in salita per le nostre ragazze, costrette ad inseguire già dal primo inning per via del punto messo a segno da Flippen dopo un lancio non irresistibile di Toniolo che ha concesso a McLeney di avanzare fino alla terza base, preludio di un rimbalzante verso la seconda che ha determinato l’eliminazione dell’azzurra. Le avversarie aumenteranno poi di un’unità il proprio vantaggio al secondo turno, sfruttando un ground out di Lorenz.