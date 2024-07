Reggio Emilia operai scioperano per il troppo caldo in fabbrica | Condizioni insostenibili Chiedono la rimodulazione degli orari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Hanno incrociato le braccia per il “in”. Glidell’Alubel di Bagnolo in Piano nel Reggiano, azienda che produce coperture metalliche,per denunciare “leall’interno dei capannoni”. Come spiegano le Rsu Fiom Cgil, il picco di caloreultimi giorni “ha fatto sì che dentro i locali aziendali si sono registrate temperature vicine ai 40 gradi, rendendo faticoso oltre che pericoloso lo svolgimento della normale attività lavorativa”. Si tratta del secondo giorno di sciopero: i lavoratori hanno iniziato la mobilitazione lunedì pomeriggio, fermandosi in presidio davanti allo stabilimento. La decisione è stata presa dalla maggioranzae alla direzione aziendale è stato richiesto un incontro per discutere delle possibili soluzioni da adottare.