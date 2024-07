Met Fish mostra il suo volto dopo 20 anni in occasione di Kintsugi

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Metnon si ferma e pubblica oggi il suo terzo singolo ufficialeMegera e I Notturni. Sempre al fianco di Orangle Records e in attesa del disco ufficiale Ikigai, Metpropone oggi, il terzo estratto. Il singolo è tributo al concetto giapponese del “”: l’arte di riparare gli oggetti rotti riempiendo le crepe con la polvere d’oro. Il pezzo è, inoltre, un invito alla resilienza, a non arrendersi e a rialzarsi più forti di prima, senza avere il timore di essere giudicati per le cadute ma anzi, ad esserne orgogliosi. Il brano, prodotto da Polezsky vanta inoltre la collaborazione di Blue Virus. Il brano è tipicamente Hip/Hop. I suoni presenti nella traccia sono un mix di elementi old school come il breakbeat ed elementi più moderni come i pluck tendenti alle sonorità orientali.