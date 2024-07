La Copa America negli Usa ha dimostrato che non c’è un Paese pronto a ospitare il calcio di oggi Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) C’è preoccupazione per il Mondiale 2026 che si terrà ancheStati Uniti, poiché ladi quest’anno non è andata nel migliore dei modi. Un sistema di sicurezza minimale ha permesso risse in diverse partite, per non parlare della finale di domenica notte iniziata con un’ora di ritardo a causa di tifosi che pretendevano di entrare allo stadio di Miami senza biglietto. Lail fallimento della sicurezza, la Fifa prenda nota per i Mondiali 2026 Ilscrive: Laè stata un disastro; nelle città statunitensi c’è stato un vero e proprio fallimento del sistema di sicurezza. Questa è la terza volta in quattro anni che “problemi di folla” hanno oscurato le finali dei principali tornei, tra cui la finale di Euro 2020 a Londra (rinviata nel 2021 per il Covid) e la finale di Champions League 2022 a Parigi.