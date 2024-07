Don Benzi cent’anni di carità e amore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Si apriranno il 14 settembre a Rimini le celebrazioni per il Centenario della nascita di don Oreste, figura emblematica del cattolicesimo italiano e instancabile difensore degli ultimi. Nato il 7 settembre 1925, donè stato un innovatore sociale, fondatore delle case famiglia e riconosciuto da Benedetto XVI come un "infaticabile apostolo della". L’evento inaugurale del centenario si terrà a Rimini sabato 14 settembre alle ore 15, con la tavola rotonda "La forza della tenerezza:di don Oreste". L’incontro vedrà la partecipazione del cardinale Matteo Zuppi e del professor Stefano Zamagni. Alle 17.30, il cardinale Zuppi presiederà la Santa Messa nella Basilica Cattedrale. A seguire, una cena solidale sarà offerta ai partecipanti sul sagrato della Cattedrale. La giornata si concluderà alle ore 21, presso la Corte degli Agostiniani, con la proiezione in ...