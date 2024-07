Deadpool & Wolverine | il nuovo trailer svela l' identità di Lady Deadpool?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Nelcondiviso online disi conferma l'apparizione di, personaggio di cui da tempo si ipotizzava un'apparizione. Ildi, in arrivo la prossima settimana nelle sale di tutto il mondo, conferma l'apparizione di. Il filmato, inoltre, ribadisce che sul grande schermo ci saranno in scena molte altre varianti del personaggio. L'apparizione diIl promo inedito è dedicato alla mancanza di capelli di Wade Wilson e della sua scelta di modificare radicalmente il suo look. Il video regala poi nuove immagini di Dogpool e mostramentre cammina verso i protagonisti interpretati da Ryan Reynolds e Hugh Jackman., inoltre, scherza ironicamente sul fatto che la Disney ha