Dal teatro alla scienza a San Giuliano Terme con Bagni di stelle

(Di martedì 16 luglio 2024) SANdi, tutto pronto per la rassegna promossa dal comune di Sannell’ambito dell’Estate sangiulianese e organizzata da Antitesicirco, che inizierà venerdì (19 luglio). In programma tante iniziative per grandi e piccoli fino a venerdì 9 agosto. I primi tre appuntamenti di venerdì 19, 26 luglio e 2 agosto, si terranno tra piazza Italia e il parterre dalle 18, i pomeriggi saranno dedicati a bambini e ragazzi con letture, giochi e laboratori, alle 21,15 è previsto l’inizio degli spettacoli. Venerdì 9 agosto l’evento si sposterà all’anfiper una serata straordinaria di osservazione delle. La direzione artistica è affidata a Martina Favilla, già direttrice artistica di AntitesiCirco.