Daily Crown | Kate e il suo abito a Wimbledon segno di speranza ma anche di potere'

(Di martedì 16 luglio 2024) Londra, 16 lug. (Adnkronos) - Katherine Middleton ha scelto unviola per assistere alla finale di tennis a, domenica scorsa. Un colore ben augurante, per quanto riguarda gli eventi sportivi, maundiper i malati di cancro, secondo l'Independent. La presenza della principessa del Galles al torneo tennistico ha segnato il suo secondo impegno pubblico dell'anno mentre prosegue la cura. Dopo la sua partecipazione al Trooping the Colour, la parata ufficiale per il compleanno del re a giugno,era determinata a essere. "C'erano due appuntamenti a cui non voleva davvero mancare", ha detto una fonte vicina alla principessa a Vanity Fair. "Voleva essere al Trooping per supportare il re e aperché ci va ogni anno e le dà grande gioia".