Copa America 2024 | arrestato per aggressione il presidente della Federcalcio Colombia

(Di martedì 16 luglio 2024) Serata da dimenticare per laall’Hard Rock Stadium di Miami. Al terminefinalepersa ai supplementari contro l’Argentina, il 71ennena Ramon Jesurun e il figlio Ramon Jamil, 43 anni, sono stati arrestati con l’accusa di aver aggredito alcune guardie di sicurezza mentre cercavano di accedere al campo. Secondo quanto riporta Espn, entrambi sono stati poi rilasciati su cauzione: duemila dollari per Jesurun padre, che è anche membro del Consiglio Fifa, e mille dollari per il figlio. Un altro episodio che macchia l’organizzazione del torneo e che si aggiunge ai tafferugli scoppiati in occasionefinale dopo che diversi tifosi hanno provato a entrare nello stadio sprovvisti di biglietto, per un bilancio complessivo di 27 arresti e 55 espulsioni.