Atalanta Ibrahim Sulemana torna a casa | sta svolgendo le visite mediche

(Di martedì 16 luglio 2024) Bergamo, 16 luglio 2024 – Il terzo rinforzo estivo per l’. dopo il difensore inglese Ben Godfrey e l’attaccante ligure Niccolò Zaniolo, è il mediano ghaneseKatari, prelevato dal Cagliari per 9 milioni più il prestito annuale del francese Michel Adopo, che i sardi potranno poi riscattare a 4 milioni. Ritorno aper, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro da ragazzino prima di trasferirsi a 18 anni al Verona, che lo ha aggregato alla prima squadra e fatto esordire 19enne in serie A la stagione successiva, con 18 presenze. L’estate scorsa il trasferimento al Cagliari dove ha fatto il salto di qualità sotto la guida esperta di Claudio Ranieri, collezionando 24 presenze e 2 gol. Il ghanese classe 2003 arriva per coprire il ruolo di vice De Roon al posto di Adopo e per dare più qualità alla panchina nerazzurra.