William choc durante la finale degli Europei | come lo beccano le telecamere

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 15 luglio 2024) Social. Euro 2024, il gesto del Principebeccato dalle. Ieri sera, 14 Luglio 2024, è andata in scena ladell’Europeo 2024, vinto dalla Spagna che ha battuto l’Inghilterra. Che dire? La Nazionale inglese ha perso la secondaconsecutiva, lasciando l’amaro in bocca ai propri tifosi. Sugli spalti erano presenti i reali dei due paesi, re Filippo VI di Borbone con la figlia Sofia e il principed’Inghilterra insieme al figlio George, ciascuno dei quali a supportare la propria rappresentativa nazionale. Un gesto diè stato ripreso dalle. ( dopo le foto) Leggi anche: Kate eora devono prendere una decisione: la loro paura più grande Leggi anche: Harry, un’altra brutta notizia: cosa succede con Carlo eLeggi anche: Harry e Meghan, la pessima notizia per loro: cosa avrebbe decisoLeggi anche:e Kate vogliono allargare il team e sono pronti ad assumere: l’annuncio di lavoro su LinkedIn Euro 2024, il gesto del Principebeccato dalleLa2024 è andata in scena ieri, 14 luglio, tra Spagna e Inghilterra.