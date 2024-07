VIDEO – Inter Taremi approva il training kit! E un altro si sente ‘sexy’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’sta lavorando ad Appiano Gentile ormai da sabato scorso. Non molti i nerazzurri a disposizione di Inzaghi, che da giovedì vedrà arrivare i primi Nazionali, a iniziare da Asllani e Zielinski. Nel frattempo chi si sta allenandola nuova divisa di allenamento. Uno siaddirittura sexy! RIENTRI LENTI – L’di Simone Inzaghi si è ritrovata ad Appiano Gentile sabato scorso, dando così ufficialmente inizio alla nuova stagione. Il tecnicoista ha ancora pochi uomini a disposizione per via dei tanti Nazionali ancora in vacanza, ma da giovedì inizierà a rivedersi qualcuno a cominciare da Kristjan Asllani e il neoista Piotr Zielinski. Gli ultimi a fare rientro, ovvero il 7 agosto, saranno i due argentini freschi di Copa America, Lautaro Martinez, mattatore della finalissima contro la Colombia, e il giovane e richiestissimo Valentin Carboni.