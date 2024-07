Valdidentro ciclista di 68 anni gravemente ferito dopo essere precipitato in un torrente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Sondrio), 15 luglio 2024 – Grave incidente in montagna questo pomeriggio prima delle 14. L’eliambulanza e gli uomini del Soccorso alpino sono rimasti impegnati diverse ore per recuperare un68ennedentro unmentre percorreva in bici un sentiero nel territorio comunale ditra Malga Trela e Passo Trela. L’uomo è riuscito a uscire da solo dale a dare l’allarme. Nella caduta ha riportato diverse ferite e traumi, fra cui una sospetta frattura a una spalla, ed è stato trasportato con l’elisoccorso in codice giallo (quello di media gravità) all’ospedale Morelli di Sondalo. Sempre i tecnici del Soccorso alpino sono intervenuti anche in Valmasino per soccorrere un 69enne, caduto intorno alle 16.