Tour de France 2024 Vingegaard | Sto bene non mi arrenderò senza combattere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Penso che la vittoria sia ancora possibile. Non mi, ho vinto ildedue volte e non mi accontenterò del secondo posto. Darò il massimo“. Jonasnon è disposto a stendere il tappeto rosso fino a Nizza alla maglia gialla Tadej Pogacar, che nelle due tappe pirenaiche ha fatto il vuoto alle sue spalle. Parlando con i media nel giorno di riposo a Gruissan, il fuoriclasse danese assicura: “Non ho perso la fiducia, assolutamente, non crollo mai mentalmente. Pogacar sembra molto forte ma negli ultimi due anni abbiamo visto che può anche avere una giornata storta. Può succedere di nuovo nella terza settimana“. Il Re Pescatore, secondo in classifica a 3’09” dallo sloveno, ha poi concluso: “Non è che sia molto davanti a me .