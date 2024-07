McDonald’s | il nuovo investimento è un primato assoluto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024)continua a confermarsi il numero uno anche sugli investimenti, unper il re dei fast food Con questa mossa strategica,dimostra ancora una volta la sua capacità d’innovarsi continuamente pur rimanendo fedele ai principii d’eccellenza che hanno reso il marchio famoso in tutto il mondo.(Foto Fb) notizie.comIl colosso americano del fast food,, ha recentemente annunciato una mossa strategica che rafforza la sua presenza nel mercato asiatico, in particolare nella Cina centrale. In collaborazione con noti fornitori e panifici, tra cui Bimbo e Tyson Foods, l’azienda ha inaugurato una nuova base di approvvigionamento alimentare situata nel parco industriale di Xiaogan, nella provincia di Hubei.