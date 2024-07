LIVE Fognini-Droguet 0-0 ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Molto beneche architetta il punto con il dritto e chiude con un ottimo rovescio incrociato. PRIMO SET 12.42ha vinto il sorteggio e deciso di rispondere,quindi inizierà il torneo al. Buon divertimento e buon tennis a tutti! 12.40 Riscaldamento in corso, tra pochi minuti il via del match. 12.37 Giocatori che sono appena entrati in campo,si presenta ancora con il capello tinto di biondo. 12.36 Il classe 2001 Drouget ha vinto due partite nel tabellone cadetto per essere qui. Un avversario ostico ma alla portata per l’italiano, che comunque dovrà evitare i passaggi a vuoto e rimanere sempre concentrato. 12.34 Il veterano ligure viene da un buonissimo Wimbledon, dove comunque non sono mancati i rimpianti.