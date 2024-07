Lautaro Martinez dopo il trionfo… il rinnovo! Ma prima si ferma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)ha vinto stanotte la Copa América, segnando l’unico gol della finale Argentina-Colombia decisa ai tempi supplementari. Da Sky Sport 24, Barzaghi segnala come ora arriverà il tanto attesodi contratto con l’Inter. PROLUNGA! –è l’uomo copertina di oggi, avendo vinto la Copa América. Il suo gol ha permesso all’Argentina di piegare la Colombia sul finire dei tempi supplementari, quando ormai i rigori sembravano inevitabili. Matteo Barzaghi dà gli aggiornamenti sulla questione contratto con l’Inter: «Di fatto è già tutto pronto e tutto fatto per il. È stato l’inizio di questa estate e di questo inizio della nuova proprietà Oaktree, che ha chiuso un accordo a 9,5 milioni più bonus fino al 2029. Manca solo l’annuncio, ma è tutto fatto per