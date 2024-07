Il ritorno di Kate Middleton a Wimbledon | la principessa appare raggiante

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo lunghe settimane di speculazioni, il Palazzo ha annunciato ildi. Poche ore prima dell’evento è stato annunciato che ladel Galles avrebbe fatto una rara apparizione pubblica per consegnare il trofeo al vincitore della finale del singolare maschile di. La moglie del principe William continua la propria battaglia contro il cancro.ha fatto una sola apparizione pubblica da quando ha rivelato la sua diagnosi di cancro a marzo. Ladel Galles, infatti, ha partecipato al Trooping the Colour a giugno insieme ad altri membri della Famiglia Reale. Nelle settimane successive, ha pubblicato una serie di messaggi sui social media e si pensa che abbia preso parte in silenzio ad alcuni incontri di lavoro mentre si riprendeva lontano dagli occhi del pubblico.