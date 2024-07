House Of The Dragon 2 episodio 5 | la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024)Of The2,5: ladelAttenzione SPOILER sull’5 diof the2 L’5 della seconda stagione diof the, ha un sacco di nuovo materiale da analizzare, ed esplora le conseguenze di Riposo del Corvo. La Danza dei Draghi si è pienamente concretizzata nell’4, “Il drago rosso e il drago dorato“, dove i Neri e i Verdi si sono incontrati nel piccolo castello di Crownlands, Riposo del Corvo. Alla fine del sanguinoso conflitto, 900 uomini restano uccisi e il principe Aemond Targaryen è l’unico cavaliere di draghi che resta in volo. Rhaenys Targaryen rimane uccisa in battaglia e re Aegon II gravemente ferito, cosa che dà ad entrambe le parti qualcosa per cui dolersi.