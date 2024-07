Due cose da dire sull’attentato a Trump

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug – L’attentato a Donald, com’era logico, ha sconvolto tutti. Magari non meravigliato, dal momento che il clima politico in America (e non solo) è ben noto da anni, ma sicuramente sconvolto. Alcune considerazioni da fare sul tema sono inevitabili, vista l’importanza del momento storico e delle consultazioni in programma negli Stati Uniti nel prossimo novembre. Attentato a, qualche riflessione La prima considerazione da fare è di natura etica. L’attentato anon può non suscitarla, specialmente se riferita al Paese che si vanta al cospetto del mondo del proprio sistema “democratico”, delle sue libere elezioni e via discorrendo. Al punto che proprio quel sistema ha rappresentato per decenni il pretesto per andare a impelagarsi in guerre di aggressione in mezzo mondo (peraltro, anche dai dubbi risultati, se pensiamo ai casi dell’Iraq e soprattutto dell’Afghanistan).