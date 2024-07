Con l’anticiclone africano Caronte 39-42C per almeno 7 giorni

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoL`anticicloneè pronto per provocare, probabilmente, la settimana più calda dell`estate 2024. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi su ciò che avverrà nei prossimi sette.L`anticiclonediventerà sempre più potente e acuirà ulteriormente la sua forza di calore proveniente dalle roventi terre del deserto del Sahara. Non saranno il sole, il bel tempo e alcuni temporali di calore ad essere i protagonisti dei prossimi, ma le temperature che insistentemente continueranno ad aumentare mantenendosi, di giorno, sempre sopra i 34-37 gradi su tante città con picchi addirittura di 42-43°C sulle zone interne della Sicilia. Le giornate più roventi saranno quelle di giovedì 18 e venerdì 19 luglio.