Baseball | Italia prima vittoria nella Haarlem Week Spagna travolta

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arriva ladella2024 per l’. La squadra azzurra non fa sconti alla, battendola con un perentorio 10-3 maturato per metà, come intuibile, con un attacco che gira benissimo, per l’altra metà con un valido lavoro di Gabriele Quattrini al lancio. In precedenza erano arrivate le due sconfitte contro Paesi Bassi e USA (questi ultimi rappresentati da una selezione NJCAA). Eppure il primo inning non parte nel migliore dei modi per la squadra azzurra, che si ritrova le basi riempite dagli spagnoli, in grado di colpire col singolo di Valerio che manda a segno Beltre per lo 0-1. Prontissima la rispostanaparte alta del secondo, con il fuoricampo da due punti di Gamberini che si rivela di vitale importanza.