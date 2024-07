Anno d’oro per l’edilizia | Innova ha cavalcato l’onda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) PULIZIA E MANUTENZIONE del Colosseo e di Pompei ma anche di tutte le 500 scuole di Bologna. Grande capacità di penetrazione del mercato e competitività sono le due armi vincenti del Consorziodi Bologna. Si tratta di un Consorzio di imprese specializzato nei principali settori del, dell’impiantistica e dei servizi per enti pubblici, industria e terziario.nasce per riunire le professionalità di un insieme di aziende storiche del panorama edilizio ed artigiano bolognese e fonda le proprie basi sull’atto di affitto dell’azienda tra il Consorzioed il Consorzio Unifica, finalizzato a massimizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate negli anni da quest’ultimo. Il Consorzio, fondato sulle basi del modello cooperativo, è fortemente radicato sul territorio emiliano romagnolo e si pone come ’modello di cooperazione’ per affrontare insieme i nuovi scenari economici.