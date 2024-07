Un posto al sole anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024 | il ritorno di Chiara Petrone

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 luglio 2024) Nelle nuove puntate Unaldal 15 al 19sarà la grande protagonista. Intanto, Manuel sarà nuovamente vittima dei soprusi di Pasquale e non saprà se riferire a Rosa l'accaduto, mentre Samuel proverà in modo maldestro a riavvicinarsi a Micaela. Ornella, invece, riuscirà a risolvere con professionalità e competenza un delicato caso medico, mentre Don Antoine aiuterà Rosa a risolvere una complicata questione. Damiano, di fronte alla collaborazione tra il parroco e la Picariello, capirà e accetterà il ruolo del sacerdote nella vita della donna, a differenza delle parrocchiane, che spettegoleranno sulla loro vicinanza. Dal canto suo, Mariella sceglierà di non andare ad assistere al debutto dello spettacolo di Claudia, ma Guido sarà così preso dalla Costa da ignorare completamente la sofferenza della moglie.