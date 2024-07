Trump Gelmini | Attacco alla democrazia che va condannato con fermezza

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 14 luglio 2024) ROMA – “L’attentato contro Donaldè un, che vacon. Di fronte a tutto questo sono ancora più convinta del fatto che sia arrivato il tempo di cambiare le categorie della politica per recuperare rispetto per le istituzioni e per l’avversario, che non va mai considerato un nemico”. Così la parlamentare di Azione Mariastella(foto), ex ministra per gli affari regionali e le autonomie. “Questa spirale di odio e violenza che inquina la politica nel mondo va fermata, prima che si giunga a un punto di non ritorno”, aggiunge. Serve recuperare misura ed equilibrio o fatti come questi sono destinati a ripetersi. Chi lavora ogni giorno per una politica di centro, moderata, ragionata e non urlata, deve farsi carico anche di questa responsabilità, senza cedere al populismo elogica del consenso”, conclude