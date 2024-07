Tour de France 2024 | Tadej dà lezione di ciclismo al Plateau de Beille

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 14 luglio 2024) Lo slovenoPogacar (UAE Team Emirates) ha vinto per distacco la quindicesima tappa del 111°de, la seconda pirenaica, disputata lungo i 198 chilometri, comprensivi di 4.850 metri di dislivello e ben cinque GpM, da Loudenvielle alde. Sul traguardo da cui nel 1998 Marco Pantani iniziò l’incredibile rimonta che lo portò a realizzare, ultimo nella storia, l’accoppiata rosa-gialla, il fuoriclasse di Komenda ha fornito la prova più convincente della sua carriera. Alle sue spalle è giunto secondo a 1’08?, il vincitore degli ultimi due, il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), che ha preceduto il belga Remco Evenepoel (Soudal Quickstep), terzo a 2’51”. Esattamente come ieri, la classifica generale rispecchia l’ordine d’arrivo con Pogacar in maglia gialla con un vantaggio di 3’09” su Vingegaard e 5’19” su Evenepoel.