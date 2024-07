Shannen Doherty è morta a 53 anni | la malattia durata nove anni e l’ultimo addio

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di domenica 14 luglio 2024). L’attrice, diventata nota con il ruolo di Brenda in Beverly Hills, daconviveva con un cancro. A dare la notizia della scomparsa dell’attrice è stata la rivista People. Solo pochi mesi fa,diceva: «Posso morire oggi, posso morire tra vent’, non lo so. Posso morire camminando fuori casa e un albero mi cade addosso o un autobus mi colpisce. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con speranza, pensando: “Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?”». Che tumore aveva? Nell’agosto 2015aveva dichiarato pubblicamente di avere un tumore al seno, diagnosticato nel marzo dello stesso anno. Duedopo, nel 2017 aveva annunciato di essere guarita dal tumore.