Porta a porta parlando a tutti invitando al voto In Francia abbiamo vinto con la mobilitazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Domenica sera, ho pianto. Io la scienziata politica che avrebbe dato poche ore dopo un’analisi argomentata e razionale della situazione. Ho pianto quando alle 20h della scorsa domenica 7 luglio, sono apparsi i risultati del secondo turno: Nuovo Fronte Popolare arrivato primo e estrema destra al terzo posto, dietro ai macroniani. Le lacrime sono zampillate come uno singhiozzo di commozione. In un secondo si sono scontrate questa speranza folle di farcela alla quale non credevo più, la tensione accumulata negli ultimi giorni di non fare mai abbastanza e l’allontanarsi della paura – che mi aveva preso la pancia – di vedere il mio paese sprofondare sotto un governo razzista, machista, autoritario e reazionario. E ho pensato a quelli che hanno lottato in Italia, in Argentina e anche in Brasile.