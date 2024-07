Parigi 2024 ministro palestinese | Olimpiadi siano una tribuna contro la guerra a Gaza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Gli otto atleti palestinesi che parteciperanno ai Giochi didovranno rendere l’evento una “la“. Parola deldegli Affari esteri della Repubblica, Varsen Aghabekian Shahin, durante una conferenza stampa all’Istituto francese di Ramallah prima della partenza della delegazione per la Francia. “La partenza dei nostri atleti per ledelarriva in un momento molto buio della nostra storia. Voi non siete solo atleti ma anche simboli della resistenzae la vostra presenza è già una vittoria“, ha spiegato rivolgendosi alla squadra. Solo uno degli otto atleti palestinesi si è qualificato, gli altri sette hanno beneficiato di un invito da parte del Cio, e gareggeranno in sei diverse discipline (atletica leggera, nuoto, taekwondo, judo, boxe e tiro).