LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Plateau de Beille! Si stacca Ciccone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 10.50 16.49non riesce a rimanere con Almeida. L’italiano deve salire del suo passo ed evitare di andare fuori giri vista la distanza dall’arrivo. 16.48si è attaccato alla ruota di Almeida che sta salendo del suo passo. Il duo italo-portoghese è segnalato a 20? dal gruppo maglia gialla. 16.48 Scatto di Johannessen, risponde subito Mas. 16.47 Non guadagna più il gruppo maglia gialla. 16.46 Nuovo scatto di Hindley che però non riesce a fare la differenza. 16.46 Il vantaggio dei cinque fuggitivi è di 1? 25?. 16.45 Mancano ancora 13 km. Vedremo per quanto potrà continuare Jorgenson. 16.45 Perdono qualche metro Giulioe Felix Gall.