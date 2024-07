LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Col d’Agnes si spacca la fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 10.50 15.18 Il gruppo maglia giallaora l’ascesa del Col. Il distacco dalla testa è di 3? 50? 15.17 Attacco di Carapaz! Il corridore della EF Education EasyPost prova a riportarsi sui 7 di testa. 15.17 Questo il profilo del Col: PROFIL – COL1? cat. 10 km 8,2% KOM points#TDFpic.twitter.com/R5wKPpZYRQ —de(@Le) July 14,15.16 Il gruppo di testa è tirato dalla Red Bull – Bora – hansgrohe che sta lavorando per Hindley. 15.14il Col! 15.13 Laurens De Plus (Ineos-Grenadiers), Jai Hindley, Matteo Sobrero, Bob Jungels (Red Bull-Bora Hansgrohe), Ben Healy (EF Education Easypost), Enric Mas e Javier Romo (Movistar) hanno 45? sui precedenti compagni die 3? 40? sul gruppo maglia gialla.