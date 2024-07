Il rebus del presidente Catalano entra in corsa | Non lascio Fratelli d’Italia naturale che mi sostenga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) L’ex assessore all’agricoltura e al Pnrr Marco, esponente di, decide di intervenire in merito all’indicazione del suo nome da parte della Lega quale candidato alla carica didel consiglio comunale: "Ringrazio la Lega – afferma – che ha individuato in me quell’esperienza amministrativa utile a poter ricoprire il ruolo didel consiglio comunale". Un’indicazione che, però, si discosta da quella del resto della maggioranza che, durante la prima seduta del consiglio dello scorso 2 luglio, ha invece proposto il nome di Loris Ceredi eletto con la lista Civica Forlì Cambia. Lo stesso gruppo consiliare diha votato Ceredi (si era astenuto). Il quadro sembra mutare rapidamente.