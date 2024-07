De Laurentiis vende il club | colpo di scena c’è già stato un incontro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) La proprietà Depotrebbe vivere un clamorosodinei prossimi mesi. Occhio alla situazione. L’ultima stagione è stata davvero fallimentare all’interno della famiglia De. Diverse decisioni errate, dalla gestione dela scelte di campo e una situazione che ha portato i tifosi a contestare la società. Le parole di Aurelio talvolta non sono piaciute ed hanno portato numerose polemiche. Con questa situazione potremmo descrivere non solo ciò che è successo a Napoli, ma anche ciò che ha caratterizzato la società del Bari, seconda squadra della famiglia De. Ilpugliese ha rischiato seriamente di retrocedere in Lega Pro e dodici mesi dopo la Serie A sfiorata ha vissuto un’annata piuttosto complicata.