Dal Diavolo veste Prada al forno di comunità Stanley Tucci in viaggio al centro dell’Italia

(Di domenica 14 luglio 2024) Se metti insieme National Geographic, la Bbc ee li trasporti in Italia alla scoperta dei luoghi meno blasonati, può accadere qualcosa di bello? La risposta è si, dal momento che l’attore, sebbene all’attivo abbia due Golden Globe e una nomination all’Oscar, ritenga essere più famoso come cuoco che come divo di Broadway. Immaginiamo quindi che si sia divertito più in Julia & Julia (2009) nel ruolo di Paul, marito diplomatico di Julia Child, che a interpretare Nigel in Il(2006). Le origini italiane disono calabresi. Il nonno originario di Marzi, paesino ormai di 1000 anime, la nonna invece di Serra San Bruno, poco più di 6000, in Provincia di Vibo Valentia., Stanislao per noi italiani, protagonista di due serie targate Cnn e intitolate Searching for Italy – qui un’intervista di presentazione della seconda serie -, racconta le sue origini utilizzando come filo conduttore la cucina locale o, ancora meglio, familiare, essenza culturale della provincia e fortuna della cucina italiana internazionale.