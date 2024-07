Cattivissimo Me 4 mantiene il primato al botteghino seguito da Longlegs che stupisce tutti

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 14 luglio 2024)Me 4 è ancora al primo posto del box office esta guadagnando un weekend di apertura straordinario. Il franchise animato della Universal riprende da dove Inside Out 2 aveva lasciato. I Minions sono pronti a guadagnare altri 44 milioni di dollari questo fine settimana a livello nazionale. Questo porterebbeMe 4 a 210 milioni di dollari sul territorio americano. Tale aggiornamento ha fatto sì che il franchise della Illumination superasse i 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Quest’estate, molti dei grandi successi sono stati i film d’animazione. Nonostante la lunga durata, la gente continua a tornare al cinema per Inside Out 2. Questa potrebbe essere una storia importante che esce da un’estate strana per i blockbuster.