Quali giocatrici italiane hanno vinto uno slam? L’elenco completo

(Di sabato 13 luglio 2024)uno? Questa la domanda che inevitabilmente ci si pone in vista della finale di Wimbledon 2024, in cui Jasmine Paolini cercherà di aggiungersi a questa lista. Non sarà facile perché Barbora Krejcikova è una giocatrice esperta e partirà favorita secondo i bookmakers, ma sarà un impegno decisamente più alla portata rispetto alla finale di Parigi contro Swiatek. Per Paolini si tratta della seconda finaleconsecutiva mentre per il tennis italiano addirittura la terza considerando quella raggiunta da Jannik Sinner in Australia. E questo per limitarci solo al singolare visto che anche in doppio non sono mancate le soddisfazioni tra Bolelli, Vavassori, Errani e la stessa Paolini. LA CLASSIFICA DELLE VINCITRICIALL-TIMEunoLa prima azzurra della storia a laurearsi campionessaè stata Francesca Schiavone, al Roland Garros nel 2010.