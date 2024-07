Osimhen sembra totalmente sintonizzato con il progetto del Napoli di Conte Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Antonioè stato chiaro, ancora una volta, in conferenza dal ritiro di Dimaro Folgarida: «al momento è un calciatore del Napoli e sa che deve lavorare duro. Poi non sappiamo cosa succederà con il resto del mercato» Il futuro di Victor dunque non è ancora scritto e lo si capisce anche dagli atteggiamenti dell’attaccante nigeriano che è arrivato al ritiro carico e pieno di voglia di allenarsipuò restare a Napoli Queste le ultime notizie riportate da Luca Cilli di Sky Sport sue il Napoli: «avrebbe accettato proposte dalla Premier League che però non ci sono state fino a questo momento. Da quello che abbiamo visto nei primi giorni di test e a Dimarochesia un giocatorecon ildel Napoli il nuovo allenatore Antonio, può essere a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per il Napoli».