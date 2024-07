Dal mercato una Civitanovese che dà fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Lo scorso anno Federico Ruggeri ha persino giocato in posizione di difensore centrale, in due differenti gare. La prima, contro il Monturano in casa, la seconda a Villa San Filippo, contro l’attacco più forte del girone, quello del Chiesanuova. Risultato: 0 gol subiti in entrambe le partite. In realtà, si tratta di un centrocampista centrale, ruolo che interpreta con grande senso di posizione, creando pericoli in zona d’attacco e scacciando guai nelle retrovie. Ruggeri si avvia alla terza stagione con la maglia, la squadra della sua città. "Perché sono rimasto? Mi ha spinto – dice il classe 2001 – la voglia di ritrovare i compagni dello scorso anno e la volontà della società di riconfermarmi per il terzo anno consecutivo. Insieme lavoriamo bene, lo si è visto dei risultati".