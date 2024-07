Capossela inaugura Ostia Antica Festival con Antichi Tasti De reditu suo Ritorni rovine e altri crolli

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 13 luglio 2024) foto di Jean Philippe Pernot– Mercoledì 17 luglio Viniciocon un imperdibile appuntamento dal vivo dal titolo. Desuo.. Ritornando al Teatro Romano dicon il suo tour estivo, dopo molti anni dallo “storico” concerto del 2006,ha declinato col titolo diun concerto unico che vuole provare a far risuonare le urgenze attuali insieme a quelle che da sempre soffocano la pacifica convivenza umana. Il concerto vuole essere anche un viaggio tra le propriepersonali messe in musica, e dunque un ritorno all’indimenticabile concerto del 2006, all’estate del tour di Ovunque Proteggi. Il repertorio di questo concerto trae dunque origine proprio da questo disco, a cui si aggiunge parte di Camera a sud, in occasione del trentennale dell’uscita, seguendo poi un itinerario che dopo aver svolto un lungo periplo tra marinai, profeti, balene, bestiari e pestilenze arrivi alle urgenze dei nostri giorni, in un’alternanza diantiche,personali econtemporanee.