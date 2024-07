Basket | Tomas Woldetensae è un nuovo cestista di GeVi Napoli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Voglia di costruire una rosa buona per assaltare, nella prossima stagione, le posizioni utili per competere nei playoff scudetto della LegaA che verrà. Generazione Vincenteha ufficializzato, nei giorni scorso, l’ingaggio di, guardia/ala classe 1998., ecco: “La voglia di vincere è la stessa!” (Crediti foto:Facebook)“Conaggiungiamo al nostro Roster un giocatore italiano di grande qualità, che ha la capacità di giocare in diverse posizioni – queste le dichiarazioni di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva Generazione Vincente–. Pensiamo che attualmente sia già un buon giocatore, e che abbia per il futuro ancora ampi margini di crescita.