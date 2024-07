Vertice Nato a Washington il punto | dagli aiuti all’Ucraina all’appello al vetriolo a Pechino

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nella seconda giornata del, i leader dell’Alleanza hanno annunciato un enorme sostegno militare. Il documento finale del summit prevede che gli alleati forniscano almeno 40 miliardi di euro inmilitari entro il prossimo anno. Questo impegno è volto a garantire un livello sostenibile di assistenza per permetteredi difendersi efficacemente contro l’aggressione russa. Il summit non è stato privo di tensioni. Reazioni infuocate sono giunte dae Mosca, in particolare dopo che il documento finale ha esortato la Cina a cessare ogni forma di sostegno politico e materiale alla Russia. Questo avvertimento ha scateun’escalation verbale che ha coinvolto anche altri stati considerati ostili dalla, come la Corea del Nord e l’Iran.