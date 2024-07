TS – Douglas Luiz per dribblare la storia Juve dei flop brasiliani a centrocampo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 luglio 2024) 2024-07-12 19:49:15 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:allaDiego, poco a poco, si perde in unmacchinoso, prevedibile e discontinuo, con Felipe Melo che verrà ricordato più per i suoi cartellini rossi che per le chiusure con cui si era fatto un nome a Firenze. Latermina la stagione al settimo posto. Sul patibolo finiscono tutti, a cominciare dai, ed è naturale che sia così. In due sono costati più di 50 milioni. Le aspettative erano ben altre. Diego, fra mille rimpianti, lascerà lantus a fine stagione, Felipe Melo 12 mesi più tardi Negli anni successivi arrivano prima Conte e poi Allegri, e latorna al successo aprendo un ciclo straordinario di vittorie. Nell’estate del 2020 la società prova a svecchiare ilscambiando Pjanic con una delle più tecniche promesse del calcio brasiliano: Arthur Melo.