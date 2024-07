Treccanila voce autorità di Augusto Del Noce diventa un libro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug. (askanews) – “L’eclissi dell’idea diè tra i tratti essenziali del mondo contemporaneo: ne è anzi, certamente, il tratto più immediatamente percepibile”. Con questa considerazione iniziava laredatta dal filosofo e politologoDelnel 1975 per l’Enciclopedia del Novecento, una delle opere più importanti dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, riproposta in questi giorni per Treccani Libri con una prefazione del Direttore Generale Massimo Bray. Unaquanto mai attuale che, come scriveva Del, richiama l’attenzione su quel vuoto diintesa come guida o “direzione”, secondo l’origine etimologica di auctoritas che deriva da augere, far crescere, che include l’idea che “nell’uomo si realizza l’humanitas, quando un principio di natura non empirica lo libera dallo stato di soggezione e lo porta al fine che è suo, di essere razionale e morale”.