Tour de France Pogacar | Non sapevo di Roglic domani un’altra tappa nervosa

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tadejconversa la maglia gialla dopo la dodicesimadelde2024. Mentre lo sloveno si manteneva fuori dai guai sul finale, il connazionale Primozcadeva, vedendo sfumare i sogni di gloria. Al traguardo, nella tradizionale intervista di fineparla proprio della caduta di: “Abbiamo sentito che c’era stata la caduta. C’era tanto stress e non abbiamo saputo chi fosse caduto. Una bruttissima notizia sapere che fosse caduto Primoz, anche perchè era in grande forma. Avrebbe sicuramente lottato per questo. Spero che stia bene, è un grande lottatore e che dopo essersi ripreso riesca a vincere anche una”. Poi: “Mi aspettavo una giornata con ancora più battaglia. Unaveloce e preferisco una giornata così rispetto a due giorni fa quando siamo andati veramente piano.