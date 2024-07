Tour de France 2024 tappa 14 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pau, 12 luglio– Primoz Roglic e Juan Ayuso non saranno protagonisti sui Pirenei. Ildeviaggia verso le salite più importanti con due tappe di montagna sabato e domenica, ma senza due protagonisti della top ten. Lo sloveno è caduto nelladi giovedì e ha deciso di non partire verso Pau, mentre lo spagnolo, positivo al Covid, si è ritirato dopo pochi chilometri. Giulio Ciccone, dunque, sale all’ottavo posto in classifica dopo la tredicesimache ha visto la vittoria in volata di Philipsen, ma la questione ventagli ha rischiato di mettere fuori gioco Adam Yates, rientrato però nella seconda parte di. Classifica dunque invariata ad eccezione dei due ritirati. Ora si fa sul serio con la quattordicesima frazione con arrivo in salitabreve, di 151 chilometri, ma con tre salite monumentali delde, quella da Pau a Saint Lary Soulan.