Stupri di Caivano condannati tre minori del branco

(Di venerdì 12 luglio 2024)ditredel. In attesa di giudizio altri cinque. Giàdue maggiorenni Sono statitre dei sette minorenni coinvolti negli abusi compiuti nel luglio 2023 a, in provincia di Napoli, ai danni di due cuginette di 12 e 10 anni. Al termine del processo con rito abbreviato, il giudice del tribunale per i minorenni ha deciso due condanne a 9 e una a 10 anni di reclusione. La sentenza è arrivata al termine di una breve camera di consiglio. Il 5 luglio si era conclusa con la condanna di due imputati maggiorenni la prima tranche del processo per glidi. Il giudice del tribunale di Napoli Nord, Mariangela Guida, ha inflitto pene di 12 anni e 5 mesi e 13 anni e 4 mesi di reclusione a due giovani ritenuti colpevoli di aver violentato in gruppo due cuginette nell’estate del 2023.