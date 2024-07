Roger Federer al concerto dei Coldplay Chris Martin gli dedica dei versi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – A sorpresa spunta anchetra il pubblico aldeiall’Olimpico di Roma. Il celebre tennista svizzero è stato inquadrato a sorpresa dalle telecamere, mentrestava intonando dei‘improvvisati’ nei confronti di alcuni fan che venivano inquadrati in primo piano. Nel momento in cui è stato apparsosugli schermi è esplosa un’ovazione del pubblico e il frontman della band ha cantato deianche per lui: “Ciao– ha dettotra le urla dell’Olimpico- sei il più bello di tutti i tempi”. L'articoloaldeiglideiproviene da Ildenaro.it. .