Meta decide di rimuovere le restrizioni a Donald Trump su Facebook e Instagram

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sbloccato.ha annunciato che rimuoverà leimposte sugli accountdell’ex presidente Usain vista della Convention repubblicana della prossima settimana. A riferire la notizia è la Cnn. La società ha affermato che la decisione è stata presa per garantire che la posizione disia la stessa di Joe Biden, una specie di “par condicio digitale”. «Nel valutare la nostra responsabilità nel consentire la massima espressione politica, crediamo che il popolo americano debba essere in grado di ascoltare i candidati alla presidenza sullo stesso livello», ha affermato una dichiarazione di. «Di conseguenza, l’ex presidente, in quanto candidato del Partito Repubblicano, non sarà più soggetto alle sanzioni di sospensione più severe».