LIVE Musetti-Djokovic Wimbledon 2024 in DIRETTA | pochi minuti alla seconda semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALCARAZ-MEDVEDEV DALLE 14.30 17:40 Completa la rimonta Carlos Alcaraz, che supera in quattro set Daniil Medvedev e vola in finale. Tra poco meno di ventil’ingresso in campo di Lorenzoe Novak. 16:55 C’è anche il sorpasso dello spagnolo, bravo ad imporsi nel terzo set con il punteggio di 6-4. 16:16 Arriva puntuale la risposta di Carlos Alcaraz, che si aggiudica il secondo set con lo score di 6-3. Dopo questo incontro spazio a. 15:40 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di. Appena terminato un lunghissimo ed equilibrato primo parziale tra Medvedev ed Alcaraz, con il russo impostosi per 7-6. Al termine di questa sfida toccherà al toscano.