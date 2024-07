La svolta è arrivata Belen Rodriguez l’annuncio clamoroso | fan senza fiato sta tornando

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Due programmi tutti per me”.: ha firmato, ecco dove la vedremo presto. È la stessa bellissima argentina a raccontare tutto e i fan non stanno più nella pelle. Ma non pensate di vederla sulla Rai, dove c’è il suo ex Stefano De Martino o su Mediaset, dove ha abbandonato Le Iene e Tu sì qui vales. Ad ospitarla sarà Warner Bros Discovery che si conferma una grande società in pieno investimento. >> “Perché non c’era il suo fidanzato”., l’asal matrimonio di Cecilia e Ignazio Dopo Amadeus e Fazio (e forse anche Fiorello), tutti andati via dalla Rai, ora è la volta di, ma stavolta da Mediaset. Lasembra aver firmato per la conduzione di due programmi già esistenti, uno in onda sul canale Nove e l’altro su RealTime.